У Львові судитимуть трьох пожежників з Донеччини, які працювали на окупантів
У Львові прокурори скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох пожежників, які у березні 2022 року почали працювати на окупантів.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.
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Слідчі встановили, що чоловіки перейшли на бік окупантів, перебуваючи на території Донецької області.
"Обвинувачені зрадили присязі працівника правоохоронного органу і добровільно склади присяги на вірність псевдореспубліці. Вони зайняли посади у так званому "Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР", — повідомили у пресслужбі прокуратури.
Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти за фактами колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Спеціальні досудові розслідування здійснювало теруправління ДБР у Львові за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.
Чоловікам загрожує покарання — позбавлення волі від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині судитимуть 12 осіб, які незаконно переправляли ухилянтів за кордон.Вони шукали осіб, котрі мали намір уникнути мобілізації до лав Збройних сил України та вносили відомості про них до електронної системи "Шлях"