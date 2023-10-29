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Во Львове суд принял решение по пенсионеру, который угрожал взорвать отделение банка

29 октября 2023 19:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове суд принял решение по пенсионеру, который угрожал взорвать отделение банка
Отделение "ПриватБанка". Фото иллюстративное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове Лычаковский районный суд вынес приговор пенсионеру Степану Борщу, который угрожал взорвать отделение "ПриватБанка". Он сделал это после того, как ему было отказано в получении кредита.

Об этом пишет издание ZAXID.NET.

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Пенсионер угрожал взорвать банк

В конце ноября 2019 года ранее судимый за ДТП и нанесение легких телесных повреждений уроженец Днепропетровщины пришел в отделение "ПриватБанка" на ул. Пекарской во Львове, чтобы получить потребительский кредит.

Из-за неблагонадежного финансового состояния работники банка отказали пенсионеру в получении кредита. Это его сильно возмутило.

В присутствии работников и клиентов банка мужчина заявил, что у него в чемодане взрывное устройство, которое сработает через несколько минут, если ему немедленно не будет предоставлен потребительский кредит.

На судебном заседании обвиняемый свою вину признал и раскаялся.

Решение суда

Судья Роман Головатый, изучив материалы дела, признал Степана Борща виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

В то же время суд освободил его от основного наказания, назначив испытательный срок два года.

Ранее мы сообщали, что по ходатайству Киевской городской прокуратуры адвоката, который 22 октября сбил военнослужащего во время комендантского часа, заключили под стражу. Ему избрали безальтернативную меру пресечения на два месяца.

Напоминаем, что в Одессе задержан местный житель, подозреваемый в сбыте боеприпасов. Правонарушитель продал знакомому гранаты неизвестного происхождения.

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