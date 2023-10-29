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У Львові суд ухвалив рішення щодо пенсіонера, який погрожував підірвати відділення банку

29 жовтня 2023 19:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові суд ухвалив рішення щодо пенсіонера, який погрожував підірвати відділення банку
Відділення "ПриватБанку". Фото ілюстративне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові Личаківський районний суд виніс вирок пенсіонеру Степанові Борщу, який погрожував підірвати відділення "ПриватБанку". Він зробив це після того, як йому відмовили в отриманні кредиту.

Про це пише видання ZAXID.NET.

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Пенсіонер погрожував підірвати банк

Наприкінці листопада 2019 року раніше судимий за ДТП та нанесення легких тілесних ушкоджень уродженець Дніпропетровщини прийшов у відділення "ПриватБанку" на вул. Пекарській у Львові, щоб отримати споживчий кредит.

Через неблагонадійний фінансовий стан працівники банку відмовили пенсіонеру в отриманні кредиту. Це його сильно обурило.

У присутності працівників та клієнтів банку чоловік заявив, що має у валізі вибуховий пристрій, який спрацює через декілька хвилин, якщо йому негайно не буде надано споживчий кредит.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав і розкаявся.

Рішення суду

Суддя Роман Головатий, вивчивши матеріали справи, визнав Степана Борща винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Водночас суд звільнив його від основного покарання, призначивши іспитовий термін два роки.

Раніше ми повідомляли, що за клопотанням Київської міської прокуратури адвоката, який 22 жовтня збив військовослужбовця під час комендантської години, взяли під варту. Йому обрали безальтернативний запобіжний захід на два місяці.

Нагадуємо, що в Одесі затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті боєприпасів. Правопорушник продав знайомому гранати невідомого походження. 

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