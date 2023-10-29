У Львові суд ухвалив рішення щодо пенсіонера, який погрожував підірвати відділення банку

Відділення "ПриватБанку". Фото ілюстративне

У Львові Личаківський районний суд виніс вирок пенсіонеру Степанові Борщу, який погрожував підірвати відділення "ПриватБанку". Він зробив це після того, як йому відмовили в отриманні кредиту.

Про це пише видання ZAXID.NET.

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Пенсіонер погрожував підірвати банк

Наприкінці листопада 2019 року раніше судимий за ДТП та нанесення легких тілесних ушкоджень уродженець Дніпропетровщини прийшов у відділення "ПриватБанку" на вул. Пекарській у Львові, щоб отримати споживчий кредит.

Через неблагонадійний фінансовий стан працівники банку відмовили пенсіонеру в отриманні кредиту. Це його сильно обурило.

У присутності працівників та клієнтів банку чоловік заявив, що має у валізі вибуховий пристрій, який спрацює через декілька хвилин, якщо йому негайно не буде надано споживчий кредит.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав і розкаявся.

Рішення суду

Суддя Роман Головатий, вивчивши матеріали справи, визнав Степана Борща винним у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Водночас суд звільнив його від основного покарання, призначивши іспитовий термін два роки.

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