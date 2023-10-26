Разоблачение судьи на взятке в Кропивницком, который хотел "отмазать" виновника ДТП

Разоблачение одного из злоумышленников, который хотел "отмазать" виновника ДТП. Фото: СБУ

В Кропивницком сотрудники Службы безопасности и Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили требовавшего взятку чиновника, чтобы оправдать виновного в смертельном ДТП. Речь идет о судье Кропивницкого апелляционного суда.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что чиновник планировал получить 10 тысяч долларов США от виновника в ДТП, в результате которого погиб человек.

Разоблачение одного из злоумышленников, который хотел "отмазать" виновника ДТП. Фото: СБУ

Судья дал обещание за такую сумму назначить наказание для подсудимого. Однако оно не связано с реальным сроком лишения свободы.

Кто помогал чиновнику

"К противоправной деятельности должностное лицо привлекло своего знакомого — экс-сотрудника расформированной милиции, как посредника для обсуждения "условий" и передачи неправомерной выгоды. Правоохранители задокументировали факт передачи сообщнику всей суммы взятки", — говорится в сообщении.

Удостоверение судьи, разоблаченного на взятке в Кропивницком. Фото: СБУ

Наказание для подозреваемых

Благодаря доказательной базе судья получил подозрение в принятии предложения, обещания или извлечения неправомерной выгоды. Также подозрение получил и его сообщник.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для мужчин. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение судьи на взятке в Кропивницком. Фото: СБУ

Напомним, ранее на Закарпатье был задержан заведующий кафедрой военной подготовки местного вуза. Его подозревают в получении взятки.