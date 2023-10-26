Викриття судді на хабарі у Кропивницькому, який хотів "відмазати" винуватця ДТП

У Кропивницькому викрили суддю, який за хабар пропонував "відмазати" винуватця смертельної ДТП
У Кропивницькому співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро України викрили посадовця, який вимагав хабар, аби виправдати винного у смертельній ДТП. Йдеться про суддю Кропивницького апеляційного суду.
Про це пише пресслужба СБУ.
Злочинні дії місцевого судді
Зазначається, що чиновник планував отримати 10 тисяч доларів США з винуватця у ДТП, внаслідок якої загинула людина.
Суддя дав обіцянку за таку суму призначити покарання для підсудного. Проте воно не пов'язане з реальним терміном позбавлення волі.
Хто допомагав чиновнику
"До протиправної діяльності посадовець залучив свого знайомого — ексспівробітника розформованої міліції, як посередника для обговорення "умов" та передавання неправомірної вигоди. Правоохоронці задокументували факт передавання спільнику всієї суми хабаря", — йдеться у повідомленні.
Покарання для підозрюваних
Завдяки доказовій базі суддя отримав підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Також підозру отримав і його спільник.
Нині правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу для чоловіків. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали завідувача кафедри військової підготовки місцевого ВНЗ. Його підозрюють в отриманні хабара.
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