Чиновник Кропивницкого СИЗО пытался вывезти из Украины детали к Ми-8

Изьятые компоненты к Ми-8. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Кировоградской области схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения, подвергаемых экспортному контролю. Речь идет о компонентах к вертолетам Ми-8.

Об этом сообщает СБУ.

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"Речь идет о вспомогательных газотурбинных двигателях и навигационной аппаратуре для многоцелевых вертолетов Ми-8. Соответствующее оборудование пытался продать бывший чиновник Кропивницкого СИЗО", — говорится в сообщении.

Так, для поиска потенциальных покупателей он размещал объявления на специализированных сайтах.

Для переправки товара иностранным заказчикам мужчина хотел использовать сервисы международных грузоперевозок, а чтобы скрыть нелегальный экспорт, пытался внести ложные сведения в товарно-транспортные декларации.

"Сотрудники своевременно разоблачили сделку, поэтапно задокументировали ее и тем самым предотвратили нелегальный вывоз за границу авиационных агрегатов и программного обеспечения", — отметили в СБУ.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Продолжается расследование по установке источников происхождения и конечного получателя вертолетного оборудования.

Дополнительно готовятся материалы для передачи изъятого имущества на нужды Вооруженных сил Украины.

СБУ изъяла детали к Ми-8. Фото: СБУ

СБУ изъяла детали в Ми-8. Фото: СБУ

Напомним, что СБУ задержали контрабандистов при попытке нелегального вывоза авиационных запчастей. Запчасти авиадвигателей должны были попасть в Приднестровье, после чего отправлены заказчикам из Азии.