Чиновник Кропивницкого СИЗО пытался вывезти из Украины детали к Ми-8
Служба безопасности Украины разоблачила в Кировоградской области схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения, подвергаемых экспортному контролю. Речь идет о компонентах к вертолетам Ми-8.
Об этом сообщает СБУ.
СБУ разоблачила дельца в Кропивницком
"Речь идет о вспомогательных газотурбинных двигателях и навигационной аппаратуре для многоцелевых вертолетов Ми-8. Соответствующее оборудование пытался продать бывший чиновник Кропивницкого СИЗО", — говорится в сообщении.
Так, для поиска потенциальных покупателей он размещал объявления на специализированных сайтах.
Для переправки товара иностранным заказчикам мужчина хотел использовать сервисы международных грузоперевозок, а чтобы скрыть нелегальный экспорт, пытался внести ложные сведения в товарно-транспортные декларации.
"Сотрудники своевременно разоблачили сделку, поэтапно задокументировали ее и тем самым предотвратили нелегальный вывоз за границу авиационных агрегатов и программного обеспечения", — отметили в СБУ.
Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч.1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Продолжается расследование по установке источников происхождения и конечного получателя вертолетного оборудования.
Дополнительно готовятся материалы для передачи изъятого имущества на нужды Вооруженных сил Украины.
Напомним, что СБУ задержали контрабандистов при попытке нелегального вывоза авиационных запчастей. Запчасти авиадвигателей должны были попасть в Приднестровье, после чего отправлены заказчикам из Азии.
Читайте Новини.LIVE!