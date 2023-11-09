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Посадовець Кропивницького СІЗО намагався вивезти з України деталі до Мі-8

9 листопада 2023 12:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Посадовець Кропивницького СІЗО намагався вивезти з України деталі до Мі-8
Вилучені компоненти до Мі-8. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України викрила на Кіровоградщині схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення, що піддягають експортному контролю. Йдеться про компоненти до вертольотів Мі-8.

Про це повідомляє СБУ.

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"Мова йде про допоміжні газотурбінні двигуни та навігаційну апаратуру для багатоцільових вертольотів Мі-8. Відповідне обладнання намагався продати колишній посадовець Кропивницького СІЗО", — йдеться у повідомленні.

Так, для пошуку потенційних покупців він розміщував оголошення на спеціалізованих сайтах.

Для переправлення товару іноземним замовникам чоловік хотів використати сервіси міжнародних вантажоперевезень, а щоб приховати нелегальний експорт — намагався внести неправдиві відомості до товарно-транспортних декларацій.

"Співробітники своєчасно викрили оборудку, поетапно задокументували її і тим сам запобігли нелегальному вивезенню за кордон авіаційних агрегатів та програмного забезпечення", — зазначили в СБУ.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Триває розслідування для встановлення джерел походження та кінцевого отримувача вертолітного обладнання.

Додатково готуються матеріали для передачі вилученого майна на потреби Збройних Сил України.

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СБУ вилучила деталі до Мі-8. Фото: СБУ
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СБУ вилучила деталі до Мі-8. Фото: СБУ

Нагадаємо, що СБУ затримали контрабандистів під час спроби нелегального вивезення авіаційних запчастин. Запчастини авіадвигунів повинні були потрапити до Придністров'я, після чого відправлені замовникам з Азії.

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