В Кривом Роге в затопленном карьере нашли останки человека
Во время поисковой спецоперации по розыску 17-летней девушки спасатели нашли на берегу водоема затопленного карьера останки человека Из-за сильного повреждения тела личность и пол человека пока установить не могут.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
В затопленном карьере обнаружили останки тела человека
В Кривом Роге сотрудники ГСЧС совместно с полицией во время поисковой спецоперации по розыску 17-летней девушки нашли тело неизвестного человека. С помощью дрона полицейским удалось заметить тело на берегу водоема затопленного карьера в Покровском районе.
"Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, криминалистическая лаборатория и работники ГСЧС. Во время предварительного осмотра тела личность и пол человека установить невозможно", — отмечают в полиции.
По информации правоохранителей, остатки человека направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления личности и причины смерти.
Напомним, в Одесской области было обнаружено тело 14-летней жительницы Арциза. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти девушки.
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