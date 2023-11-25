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В Кривом Роге в затопленном карьере нашли останки человека

25 ноября 2023 18:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Кривом Роге в затопленном карьере нашли останки человека
Работники ГСЧС нашли остатки человека на берегу карьера. Фото: Полиция Днепропетровской области
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во время поисковой спецоперации по розыску 17-летней девушки спасатели нашли на берегу водоема затопленного карьера останки человека  Из-за сильного повреждения тела личность и пол человека пока установить не могут.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

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В Кривом Роге сотрудники ГСЧС совместно с полицией во время поисковой спецоперации по розыску 17-летней девушки нашли тело неизвестного человека. С помощью дрона полицейским удалось заметить тело на берегу водоема затопленного карьера в Покровском районе.

Сообщение о найденном теле
Сообщения о найденном теле. Фото: Полиция Днепропетровской области

"Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, криминалистическая лаборатория и работники ГСЧС. Во время предварительного осмотра тела личность и пол человека установить невозможно", — отмечают в полиции.

Поисковая операция на территории затопленного карьера
Поисковая операция на территории затопленного карьера. Фото: Полиция Днепропетровской области
Полицейский на территории затопленного карьера
Полицейский на территории затопленного карьера. Фото: Полиция Днепропетровской области

По информации правоохранителей, остатки человека направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления личности и причины смерти.

Напомним, в Одесской области было обнаружено тело 14-летней жительницы Арциза. Полицейские устанавливают обстоятельства смерти девушки.

Также мы писали, что в пгт Илларионово Днепропетровской области нашли четырехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 ноября. Ребенка нашли мертвым в колодце.

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