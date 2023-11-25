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У Кривому Розі у затопленому кар’єрі знайшли рештки мертвої людини

25 листопада 2023 18:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Кривому Розі у затопленому кар’єрі знайшли рештки мертвої людини
Працівники ДСНС знайшли рештки людини на березі кар'єру. Фото: Поліція Дніпропетровської області
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Під час пошукової спецоперації з розшуку 17-річної дівчини рятувальники знайшли на березі водойми затопленого кар'єру рештки мертвої людини. Через сильне пошкодження тіла особу та стать людини поки що встановити не можуть.

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.

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У затопленому кар'єрі виявили рештки тіла людини 

У Кривому Розі працівники ДСНС спільно з поліцією під час пошукової спецоперації з розшуку 17-річної дівчини, знайшли тіло мертвої невідомої людини. За допомогою дрона, поліцейським вдалося помітити тіло на березі водойми затопленого кар’єру у Покровському районі.

Повідомлення про знайдене тіло
Повідомлення про знайдене тіло. Фото: Поліція Дніпропетровської області

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти, криміналістична лабораторія та працівники ДСНС. Під час попереднього огляду тіла, особу та стать людини встановити не виявляється можливим", — зазначають у поліції.

Пошукова операція на території затопленого кар'єру
Пошукова операція на території затопленого кар'єру. Фото: Поліція Дніпропетровської області
Поліцейський на території затопленого кар'єру
Поліцейський на території затопленого кар'єру. Фото: Поліція Дніпропетровської області

Наразі, за інформацією правоохоронців, останки людини направлені на проведення судово-медичної експертизи для встановлення особи та причини смерті.

Нагадаємо, в Одеській області було знайдено тіло 14-річної мешканки Арцизу. Поліцейські встановлюють обставини загибелі дівчини.

Також ми писали, що у смт Іларіоново Дніпропетровської області знайшли чотирирічного хлопчика, який зник вдень 13 листопада. Дитину знайшли мертвою у колодязі.

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