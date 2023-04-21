В Кривом Роге мужчина угрожает взорвать себя: что известно

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В Кривом Роге мужчина закрылся в доме и угрожает взорвать гранату. Инцидент произошел в пятницу вечером, 21 апреля.

Об этом сообщают СМИ Кривого Рога Свои.

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Отмечается, что инцидент произошел в Ингулецком районе города. Местный житель закрылся в доме и угрожает взорвать себя.

"Он закрылся в доме в Ингулецком районе. Якобы у его матери недавно сгорел дом и у него нет денег на его лечение", — сообщают СМИ Кривого Рога.

Кроме того, у мужчины может быть арсенал боеприпасов.

На месте уже работает полиция, взрывотехники, психологи ведут с ним переговоры.

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