В Кривом Роге мужчина угрожает взорвать себя: что известно
В Кривом Роге мужчина закрылся в доме и угрожает взорвать гранату. Инцидент произошел в пятницу вечером, 21 апреля.
Об этом сообщают СМИ Кривого Рога Свои.
Мужчина угрожает взорвать себя гранатой
Отмечается, что инцидент произошел в Ингулецком районе города. Местный житель закрылся в доме и угрожает взорвать себя.
"Он закрылся в доме в Ингулецком районе. Якобы у его матери недавно сгорел дом и у него нет денег на его лечение", — сообщают СМИ Кривого Рога.
Кроме того, у мужчины может быть арсенал боеприпасов.
На месте уже работает полиция, взрывотехники, психологи ведут с ним переговоры.
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