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В Кривом Роге мужчина угрожает взорвать себя: что известно

21 апреля 2023 21:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Кривом Роге мужчина угрожает взорвать себя: что известно
Срочная новость
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Кривом Роге мужчина закрылся в доме и угрожает взорвать гранату. Инцидент произошел в пятницу вечером, 21 апреля.

Об этом сообщают СМИ Кривого Рога Свои.

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Отмечается, что инцидент произошел в Ингулецком районе города. Местный житель закрылся в доме и угрожает взорвать себя.

"Он закрылся в доме в Ингулецком районе. Якобы у его матери недавно сгорел дом и у него нет денег на его лечение", — сообщают СМИ Кривого Рога.

Кроме того, у мужчины может быть арсенал боеприпасов.

На месте уже работает полиция, взрывотехники, психологи ведут с ним переговоры.

Новость дополняется.

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