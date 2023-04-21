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У Кривому Розі чоловік погрожує підірвати себе: що відомо

21 квітня 2023 21:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Кривому Розі чоловік погрожує підірвати себе: що відомо
Термінова новина
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У Кривому Розі чоловік зачинився у будинку та погрожує підірвати гранату. Інцидент трапився у п'ятницю ввечері, 21 квітня.

Про це повідомляють ЗМІ Кривого Рогу Свої.

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Зазначається, що інцидент трапився в Інгулецькому районі міста. Місцевий житель зачинився у будинку та погрожує підірвати себе.

"Він зачинився у будинку в Інгулецькому районі. Нібито у його матері нещодавно згорів будинок і у нього немає грошей на її лікування", — повідомляють ЗМІ Кривого Рогу.

Крім того, у чоловіка може бути арсенал боєприпасів.

21:15 — чоловік віддав гранату правоохоронцям. Разом з ним в домі знаходилась його матір. 

Співробітники полку спецпризначення вели переговори з чоловіком кілька годин та вмовили не робити дурниці. Містянина затримали. 

У дім зайшли вибухотехніки. Інформація про арсенал боєприпасів не підтвердилася. Видихаємо.

Кривий Ріг
Правоохоронці перекрили місце, де знаходиться чоловік. Фото: місцеві ЗМІ
Кривий Ріг
Чоловік вийшов з будинку. Фото: місцеві ЗМІ

Нагадаємо, що у п’ятиповерховому будинку у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині стався вибух та виникла пожежа. Наразі відомо, що причиною вибуху став витік газу. 

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