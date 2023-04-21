У Кривому Розі чоловік погрожує підірвати себе: що відомо

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У Кривому Розі чоловік зачинився у будинку та погрожує підірвати гранату. Інцидент трапився у п'ятницю ввечері, 21 квітня.

Про це повідомляють ЗМІ Кривого Рогу Свої.

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Чоловік погрожує підірвати себе гранатою

Зазначається, що інцидент трапився в Інгулецькому районі міста. Місцевий житель зачинився у будинку та погрожує підірвати себе.

"Він зачинився у будинку в Інгулецькому районі. Нібито у його матері нещодавно згорів будинок і у нього немає грошей на її лікування", — повідомляють ЗМІ Кривого Рогу.

Крім того, у чоловіка може бути арсенал боєприпасів.

21:15 — чоловік віддав гранату правоохоронцям. Разом з ним в домі знаходилась його матір.

Співробітники полку спецпризначення вели переговори з чоловіком кілька годин та вмовили не робити дурниці. Містянина затримали.

У дім зайшли вибухотехніки. Інформація про арсенал боєприпасів не підтвердилася. Видихаємо.

Правоохоронці перекрили місце, де знаходиться чоловік. Фото: місцеві ЗМІ

Чоловік вийшов з будинку. Фото: місцеві ЗМІ

Нагадаємо, що у п’ятиповерховому будинку у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині стався вибух та виникла пожежа. Наразі відомо, що причиною вибуху став витік газу.