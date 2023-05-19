В Киевской области вернули земли из собственности Марченко

Жена одного из лидеров запрещенной партии "ОПЗЖ" Оксана Марченко. Фото: росСМИ

Прокуроры вернули земли на берегу Днепра с незаконной собственности супруги одного из лидеров запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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"Киевская областная прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью более 204 млн грн. Прокуроры в суде доказали, что часть лесного участка на берегу реки Днепр в Бориспольском районе была отведена в частную собственность вопреки требованиям законодательства", — говорится в сообщении.

После этого землю внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга экс-народного депутата и лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ".

Киевская областная прокуратура обратилась в суд, учитывая нарушение требований законодательства.

"Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель", — добавили в прокуратуре.

Напомним, украинский суд арестовал 13,7% акций акционерного общества "Запорожский завод ферросплавов". Эти акции принадлежат супруге Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Также мы писали, что во Львовской области суд по представлению Службы безопасности Украины арестовал два земельных участка, принадлежащих жене Виктора Медведчука Оксане Марченко. На этих участках она незаконно построила гостиничный комплекс.