Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Киевской области вернули земли из собственности Марченко arrow

В Киевской области вернули земли из собственности Марченко

19 мая 2023 13:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области вернули земли из собственности Марченко
Жена одного из лидеров запрещенной партии "ОПЗЖ" Оксана Марченко. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Прокуроры вернули земли на берегу Днепра с незаконной собственности супруги одного из лидеров запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Читайте также:

Прокуроры вернули государству земли Марченко

"Киевская областная прокуратура в суде отстояла право государства на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью более 204 млн грн. Прокуроры в суде доказали, что часть лесного участка на берегу реки Днепр в Бориспольском районе была отведена в частную собственность вопреки требованиям законодательства", — говорится в сообщении.

После этого землю внесли в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга экс-народного депутата и лидера запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ".

Киевская областная прокуратура обратилась в суд, учитывая нарушение требований законодательства.

"Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель", — добавили в прокуратуре.

Напомним, украинский суд арестовал 13,7% акций акционерного общества "Запорожский завод ферросплавов". Эти акции принадлежат супруге Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Также мы писали, что во Львовской области суд по представлению Службы безопасности Украины арестовал два земельных участка, принадлежащих жене Виктора Медведчука Оксане Марченко. На этих участках она незаконно построила гостиничный комплекс.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас