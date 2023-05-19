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У Київській області повернули землі з власності Марченко

19 травня 2023 13:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області повернули землі з власності Марченко
Дружина одного з лідерів забороненої партії "ОПЗЖ" Оксана Марченко. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прокурори повернули землі на березі Дніпра з незаконної власності дружини одного з лідерів забороненої партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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"Київська обласна прокуратура в суді відстояла право держави на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га вартістю понад 204 млн грн. Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі річки Дніпро у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимог законодавства", — йдеться у повідомленні.

Після цього землю внесли до статутного фонду юридичних осіб, бенефіціаром яких є дружина екснародного депутата та лідера забороненої в Україні партії "ОПЗЖ".

Київська обласна прокуратура звернулася до суду, враховуючи порушення вимог законодавства. 

"Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель", — додали у прокуратурі.

Нагадаємо, український суд заарештував 13,7% акцій акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів". Ці акції належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Також ми писали, що на Львівщині суд за поданням Служби безпеки України заарештував дві земельні ділянки, які належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко. На цих ділянках вона незаконно побудувала готельний комплекс. 

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