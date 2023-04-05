У Львівській області заарештували земельні ділянки, які належать Оксані Марченко

Нерухомість дружини Медведчука заарештували

На Львівщині суд за поданням Служби безпеки України заарештував дві земельні ділянки, які належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко. На цих ділянках вона незаконно побудувала готельний комплекс.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Арешт нерухомості Марченко

Суд наклав арешт на дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які належать дружині одіозного проросійського політика Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Ці ділянки розташовані у одному з курортних районів Львівської області. На цій землі Марченко організувала незаконне будівництво готельного комплексу.

Причина арешту

Рішення суду продиктовано тим, що слідство встановило — ці ділянки дружина Медведчука отримала внаслідок незаконної оборудки з нерухомістю.

У цій схемі був задіяний також колишній керівник районного відділу земельних ресурсів.

Підозри чиновнику

За інформацією СБУ, протягом 2004-2010 років цей чиновник вносив до звітної документації недостовірну інформацію.

Експосадовцю уже оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Нагадаємо, що у серпні 2022 року суд заарештував у Львівській області три інші ділянки, які також належать дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Фото: СБУ