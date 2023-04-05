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Во Львовской области арестовали земельные участки, принадлежащие Оксане Марченко

5 апреля 2023 11:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Недвижимость жены Медведчука арестовали
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На Львовщине суд по представлению Службы безопасности Украины арестовал два земельных участка, принадлежащих жене Виктора Медведчука Оксане Марченко. На этих участках она незаконно построила гостиничный комплекс.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Арест недвижимости Марченко

Суд наложил арест на два земельных участка с объектами недвижимости, которые принадлежат супруге одиозного пророссийского политика Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Эти участки расположены в одном из курортных районов Львовской области. На этой земле Марченко организовала незаконное строительство гостиничного комплекса.

Причина ареста

Решение суда продиктовано тем, что следствие установило — эти участки супруга Медведчука получила в результате незаконной сделки с недвижимостью.

В данной схеме был задействован также бывший руководитель районного отдела земельных ресурсов.

Подозрения чиновнику

По информации СБУ, в течение 2004-2010 годов этот чиновник вносил в отчетную документацию недостоверную информацию.

Экс-чиновнику уже объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);
  • ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

Напомним, что в августе 2022 года суд арестовал во Львовской области три других участка, которые также принадлежат супруге Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Фото: СБУ

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