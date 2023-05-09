В Киеве нашли соратника Монтян, который администрировал ее кремлевские каналы

Пропагандистка Татьяна Монтян. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила администратора прокремлевского Telegram-канала, который публично оправдывал вооруженную агрессию России. Им оказался 46-летний житель столицы, который был лично знаком с пропагандисткой Татьяной Монтян еще с 2014 года и даже баллотировался в Киевский горсовет от ее политической партии.

Об этом сообщает СБУ.

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Оказывая помощь Монтян в информационно-взрывной деятельности против Украины, злоумышленник "модерировал" дискуссии в комментариях и блокировал пользователей среди украинских патриотов. Он также "фильтровал" сообщения, не соответствующие "критериям" кремлевских нарративов или не поддерживающие преступную деятельность Монтян. Кроме того, он активно распространял деструктивный контент на своих страницах популярных социальных сетей.

В своих "публикациях" фигурант отрицал причастность российских оккупантов к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял дезинформацию о ситуации на фронте. Однако проведенная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта.

При обыске по адресу его жительства были обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности. В результате, фигурант был задержан и проходит следственные мероприятия.

В целом, данное разоблачение подчеркивает важность борьбы с пропагандой и дезинформацией, которые могут наносить серьезный вред государственной безопасности и стабильности в регионе. Благодаря комплексной работе соответствующих органов власти удалось выявить и пресечь деятельность прокремлевской пропаганды в Украине.

Улики против подозреваемого. Фото: СБУ

Напомним, что подозрение Монтян Служба безопасности Украины объявила еще в феврале текущего года.