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СБУ повідомила про підозру кремлівській пропагандистці Тетяні Мунтян

10 лютого 2023 10:57
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
СБУ повідомила про підозру кремлівській пропагандистці Тетяні Мунтян
Мунтян отримала підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Служба безпеки України повідомила про підозру прокремлівському блогеру Тетяні Мунтян. Жінка неодноразово публічно виправдовувала збройну агресію рф.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Що відомо

Зазначається, що правоохоронці зібрали доказову базу на прокремлівську пропагандистку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Зокрема, співробітники СБУ довели, що жінка бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб.

Для цього Мунтян регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.

"Вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на YouTube і в Telegram, які нараховують майже пів мільйона підписників", — йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, зловмисниця виїхала до росії ще у 2021 році. З того часу вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму.

Своєю чергою, СБУ повідомила їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, напередодні суд виніс рішення щодо коригувальника ворожого вогню по столиці. Так, 58-річний киянин отримав 15 років за ґратами за співпрацю з окупантами.

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