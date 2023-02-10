СБУ сообщила о подозрении кремлевской пропагандистке Татьяне Мунтян
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении прокремлевскому блогеру Татьяне Мунтян. Женщина неоднократно публично оправдывала вооруженную агрессию России.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Что известно
Отмечается, что стражи порядка собрали доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины. В частности, сотрудники СБУ доказали, что женщина активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.
Для этого Мунтян регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.
"Она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и в Telegram, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков", — говорится в сообщении СБУ.
По данным следствия, злоумышленница выехала в россию еще в 2021 году. С этого времени она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима.
В свою очередь, СБУ сообщила ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Напомним, накануне суд вынес решение о корректировке вражеского огня по столице. Так, 58-летний киевлянин получил 15 лет за решеткой за сотрудничество с оккупантами.