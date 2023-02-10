СБУ сообщила о подозрении кремлевской пропагандистке Татьяне Мунтян

Мунтян получила подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении прокремлевскому блогеру Татьяне Мунтян. Женщина неоднократно публично оправдывала вооруженную агрессию России.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Что известно

Отмечается, что стражи порядка собрали доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины. В частности, сотрудники СБУ доказали, что женщина активно участвует в информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.

Для этого Мунтян регулярно выступает на российских телеканалах, где активно призывает к изменению границ государственной границы Украины и поддержке оккупационных группировок.

"Она массово распространяет дезинформацию о ситуации в Украине через собственные каналы на YouTube и в Telegram, которые насчитывают почти полмиллиона подписчиков", — говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, злоумышленница выехала в россию еще в 2021 году. С этого времени она постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в пользу кремлевского режима.

В свою очередь, СБУ сообщила ей о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, накануне суд вынес решение о корректировке вражеского огня по столице. Так, 58-летний киевлянин получил 15 лет за решеткой за сотрудничество с оккупантами.