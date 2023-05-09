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У Києві знайшли соратника Монтян, який адміністрував її кремлівські канали

9 травня 2023 12:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві знайшли соратника Монтян, який адміністрував її кремлівські канали
Пропагандистка Тетяна Монтян. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України у Києві викрила адміністратора прокремлівського Telegram-каналу, який публічно виправдовував збройну агресію Росії. Ним виявився 46-річний мешканець столиці, який був особисто знайомий із пропагандисткою Тетяною Монтян ще з 2014 року і навіть балотувався до Київської міськради від її політичної партії.

Про це повідомляє СБУ.

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Надаючи допомогу Монтян в інформаційно-вибуховій діяльності проти України, зловмисник "модерував" дискусії у коментарях та блокував користувачів серед українських патріотів. Він також "фільтрував" повідомлення, що не відповідають "критеріям" кремлівських наративів або не підтримують злочинну діяльність Монтян. Крім того, він активно розповсюджував деструктивний контент на своїх сторінках найпопулярніших соціальних мереж.

У своїх "публікаціях" фігурант заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об'єктах України та поширював дезінформацію щодо ситуації на фронті. Проте, проведена СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Під час обшуку за адресою його проживання було виявлено комп'ютери та мобільні телефони з доказами незаконної діяльності. В результаті, фігуранта було затримано та проходить слідчі заходи.

Загалом, це викриття наголошує на важливості боротьби з пропагандою та дезінформацією, які можуть завдавати серйозної шкоди державній безпеці та стабільності в регіоні. Завдяки комплексній роботі відповідних органів влади вдалося виявити та припинити діяльність прокремлівської пропаганди в Україні.

СБУ
Докази проти підозрюваного. Фото: СБУ

Нагадаємо, що підозру Монтян Служба безпеки України оголосила ще у лютому поточного року.

 

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