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В Киеве злоумышленники требовали деньги с предпринимателей и поджигали их имущество

28 августа 2023 12:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве злоумышленники требовали деньги с предпринимателей и поджигали их имущество
Задержанный фигурант дела. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице разоблачили преступную организацию, которая требовала деньги с предпринимателей и угрожала физической расправой. Также злоумышленники применяли психологическое давление, насилие и уничтожали имущество.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, организатором группировки является мужчина по прозвищу "Леший", который находится в статусе субъекта повышенного преступного воздействия.

В народе — криминальный авторитет.

В состав организации также входили двое российских граждан, один из которых находится под санкциями СНБО, и еще трое активных участников.

Жестокая расправа злоумышленников

Фигуранты дела требовали у предпринимателя 70 тыс. долларов США, однако тот отказался предоставлять средства.

Следовательно, в течение августа – сентября 2021 года было совершено три поджога имущества, принадлежащего семье потерпевшего, в частности, автомобиля Toyota Land Cruiser 200, ресторана и помещения сдававшегося в аренду помещения магазина.

Наказание для фигурантов дела

Как сообщают правоохранители, организатору группы "светит" до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, членам преступной организации — до 12 лет лишения свободы также с конфискацией имущества.

 

В Киеве злоумышленники потребовали деньги с предпринимателей и поджигали их имущество. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что блогерам, снимавшим работу ПВО на свои смартфоны, суд объявил приговоры. Обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы каждому, однако есть нюанс.

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