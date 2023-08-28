В Киеве злоумышленники требовали деньги с предпринимателей и поджигали их имущество
В столице разоблачили преступную организацию, которая требовала деньги с предпринимателей и угрожала физической расправой. Также злоумышленники применяли психологическое давление, насилие и уничтожали имущество.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Детали дела
По данным следствия, организатором группировки является мужчина по прозвищу "Леший", который находится в статусе субъекта повышенного преступного воздействия.
В народе — криминальный авторитет.
В состав организации также входили двое российских граждан, один из которых находится под санкциями СНБО, и еще трое активных участников.
Жестокая расправа злоумышленников
Фигуранты дела требовали у предпринимателя 70 тыс. долларов США, однако тот отказался предоставлять средства.
Следовательно, в течение августа – сентября 2021 года было совершено три поджога имущества, принадлежащего семье потерпевшего, в частности, автомобиля Toyota Land Cruiser 200, ресторана и помещения сдававшегося в аренду помещения магазина.
Наказание для фигурантов дела
Как сообщают правоохранители, организатору группы "светит" до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, членам преступной организации — до 12 лет лишения свободы также с конфискацией имущества.
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