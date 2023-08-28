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У Києві зловмисники вимагали гроші з підприємців та підпалювали їхнє майно

28 серпня 2023 12:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві зловмисники вимагали гроші з підприємців та підпалювали їхнє майно
Затриманий фігурант справи. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці викрили злочинну організацію, яка вимагала гроші з підприємців та погрожувала фізичною розправою. Також зловмисники застосовували психологічний тиск, насилля та знищували майно.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, організатором угрупування є чоловік на прізвисько "Лєший", який перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу.

У народі — кримінальний авторитет.

До складу організації також входило двоє російських громадян, один із яких перебуває під санкціями РНБО, та ще троє активних учасників.

Жорстока розправа зловмисників

Фігуранти справи вимагали у підприємця 70 тис. доларів США, однак той відмовився надавати кошти.

Відтак, упродовж серпня – вересня 2021 року вчинили три підпали майна, що належить родині потерпілого, зокрема, автомобіля Toyota Land Cruiser 200, ресторану та приміщення магазину, що здавалося в оренду.

Покарання для фігурантів справи

Як повідомляють правоохоронці, організатору групи "світить" до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, членам злочинної організації — до 12 років позбавлення волі також з конфіскацією майна.

 

У Києві зловмисники вимагали гроші з підприємців та підпалювали їхнє майно. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерам, які знімали роботу ППО на свої смартфони, суд оголосив вироки. Обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі кожному, однак є нюанс.

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