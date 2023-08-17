В Киеве злоумышленники незаконно завладели земельными участками стоимостью более 8 млн грн. Фото: Киевская городская прокуратура

В столице организованная преступная группа пыталась незаконно завладеть земельными участками на сумму более 8 миллионов гривен. Речь идет о трех участках в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, в сговоре с участниками действовала нотариус, которая в Государственный реестр прав на недвижимое имущество внесла недостоверные сведения о наличии на этих земельных участках жилых домов, которых на самом деле там не было.

"В ходе следующего этапа преступной схемы инженер-землеустроитель, достоверно зная об отсутствии жилых домов на земельных участках, изготовил технические документы, на основании которых земельным участкам были присвоены новые кадастровые номера и соответствующие сведения были внесены в Государственный земельный кадастр", — говорят следователи.

В Киеве злоумышленники незаконно завладели земельными участками стоимостью более 8 млн грн. Фото: Киевская городская прокуратура

Наказание

Поддельная документация на несуществующие дома требовалась для того, чтобы участники схемы могли реализовать завершающую стадию сделки — выведение земельных участков из коммунальной собственности и последующую перерегистрацию их на других лиц.

Благодаря своевременному вмешательству правоохранителей преступный умысел не был доведен до конца.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали, что в столице частный нотариус и его помощник получили подозрение за несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей и подлог официальных документов. Правоохранители уже сообщили им о подозрении.