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У Києві зловмисники незаконно заволоділи земельними ділянками вартістю понад 8 млн грн

17 серпня 2023 12:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві зловмисники незаконно заволоділи земельними ділянками вартістю понад 8 млн грн
У Києві зловмисники незаконно заволоділи земельними ділянками вартістю понад 8 млн грн. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці організована злочинна група намагалася незаконно заволодіти земельними ділянками на суму понад 8 мільйонів гривень. Йдеться в про три ділянки в Голосіївському районі столиці.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура

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Деталі справи

За даними слідства, у змові з учасниками діяла нотаріус, яка до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесла недостовірні відомості про наявність на цих земельних ділянках житлових будинків, яких насправді там не було.

"Під час наступного етапу злочинної схеми інженер-землевпорядник, достовірно знаючи про відсутність житлових будинків на земельних ділянках, виготовив технічні документи, на підставі яких земельним ділянкам були присвоєні нові кадастрові номери та відповідні відомості були внесені до Державного земельного кадастру", — кажуть слідчі.

 

У Києві зловмисники незаконно заволоділи земельними ділянками вартістю понад 8 млн грн. Фото: Київська міська прокуратура

Покарання

Підроблена документація на неіснуючі будинки була потрібна для того, щоб учасники схеми могли реалізувати завершальну стадію оборудки — виведення земельних ділянок з комунальної власності та подальшої перереєстрації їх на інших осіб.

Завдяки вчасному втручанню правоохоронців злочинний умисел не був доведений до кінця.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці приватний нотаріус та його помічник отримали підозру за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж та підроблення офіційних документів. Правоохоронці вже повідомили їм про підозру.

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