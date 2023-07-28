В Киеве отправили в тюрьму наркодилера из Израиля за сбыт психотропных веществ. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве 37-летний гражданин Израиля и уроженец РФ получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Преступник организовал снабжение и незаконный сбыт кокаина в Киеве в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

"В ходе досудебного расследования правоохранителями проведены обыски по месту жительства обвиняемого, в автомобиле и в помещении, где производилось наркотическое средство. В ходе обыска обнаружено и изъято 600 г кокаина, денежные средства, прекурсоры, оборудование для изготовления и фасовки наркотиков, мобильные телефоны, семь- карточки и банковские карты", — говорят в прокуратуре.

В ходе судебного процесса прокурор доказали, что обвиняемый организовал поставки и незаконный сбыт кокаина в столице в особо крупных размерах.

Обвиняемый был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве отправили в тюрьму наркодилера из Израиля за сбыт психотропных веществ. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве полицейские разоблачили группу лиц, организовавшую нарколабораторию по изготовлению метадона. Производство психотропных веществ уже ликвидировано.

Добавим, Шевченковская окружная прокуратура разоблачила мужчину, который раскладывал "закладки" в центре столицы . Речь идет о наркотическом веществе амфетамина.