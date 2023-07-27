У Києві поліцейські ліквідували масштабну нарколабораторію

У Києві поліція викрила групу осіб, які виготовляли наркотики. Фото: поліція Києва

У Києві поліцейські викрили групу осіб, яка організувала нарколабораторію з виготовлення метадону. Виробництво психотропних речовин вже ліквідовано.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, під час обшуків правоохоронці вилучили у двох "лаборантів" 142 кг готового до збуту наркотичного засобу, близько 150 кг прекурсорів та обладнання для виготовлення метадону.

За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить понад 1 400 000 доларів США.

У Києві поліція викрила групу осіб, які виготовляли наркотики. Фото: поліція Києва

Також під час обшуків слідчі виявили в затриманих спеціальне обладнання та реактиви, пластикові ємності з рідинами, ваги та пакувальні матеріали.

Заборонені речовини "лаборанти-початківці" планували продавати по всій Україні.

У Києві поліція викрила групу осіб, які виготовляли наркотики. Фото: поліція Києва

Покарання правопорушникам

Розпочалося кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України, ч. 2 ст. 307 — незаконне виробництво, виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

А також за ч. 1 ст. 313 — викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання.

У Києві поліція викрила групу осіб, які виготовляли наркотики. Фото: поліція Києва

У Києві поліція викрила групу осіб, які виготовляли наркотики. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шевченківська окружна прокуратура викрила чоловіка, який розкладав "закладки" у центрі столиці. Йдеться про наркотичну речовину амфетамін.