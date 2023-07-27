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У Києві поліцейські ліквідували масштабну нарколабораторію

27 липня 2023 16:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві поліцейські ліквідували масштабну нарколабораторію
У Києві поліція викрила групу осіб, які виготовляли наркотики. Фото: поліція Києва
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві поліцейські викрили групу осіб, яка організувала нарколабораторію з виготовлення метадону. Виробництво психотропних речовин вже ліквідовано. 

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Деталі справи

За даними слідства, під час обшуків правоохоронці вилучили у двох "лаборантів" 142 кг готового до збуту наркотичного засобу, близько 150 кг прекурсорів та обладнання для виготовлення метадону.

За цінами "чорного" ринку вартість вилученого становить понад 1 400 000 доларів США.

 

У Києві поліція викрила групу осіб, які виготовляли наркотики. Фото: поліція Києва

Також під час обшуків слідчі виявили в затриманих спеціальне обладнання та реактиви, пластикові ємності з рідинами, ваги та пакувальні матеріали.

Заборонені речовини "лаборанти-початківці" планували продавати по всій Україні.

 

У Києві поліція викрила групу осіб, які виготовляли наркотики. Фото: поліція Києва

Покарання правопорушникам

Розпочалося кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України, ч. 2 ст. 307 — незаконне виробництво, виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

А також за ч. 1 ст. 313 — викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам такого обладнання.

У Києві поліція викрила групу осіб, які виготовляли наркотики. Фото: поліція Києва

 

У Києві поліція викрила групу осіб, які виготовляли наркотики. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шевченківська окружна прокуратура викрила чоловіка, який розкладав "закладки" у центрі столиці. Йдеться про наркотичну речовину амфетамін.

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