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В Киеве полицейские ликвидировали масштабную нарколабораторию

27 июля 2023 16:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве полицейские ликвидировали масштабную нарколабораторию
В Киеве полиция разоблачила группу лиц, производивших наркотики. Фото: полиция Киева
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве полицейские разоблачили группу лиц, организовавшую нарколабораторию по изготовлению метадона. Производство психотропных веществ уже ликвидировано.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Детали дела

По данным следствия, в ходе обысков правоохранители изъяли у двух "лаборантов" 142 кг готового к сбыту наркотического средства, около 150 кг прекурсоров и оборудования для изготовления метадона.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составляет более 1 400 000 долларов США.

 

В Киеве полиция разоблачила группу лиц, производивших наркотики. Фото: полиция Киева

Также в ходе обысков следователи обнаружили у задержанных специальное оборудование и реактивы, пластиковые емкости с жидкостями, весы и упаковочные материалы.

Запрещенные вещества "начинающие лаборанты" планировали продавать по всей Украине.

 

В Киеве полиция разоблачила группу лиц, производивших наркотики. Фото: полиция Киева

Наказание правонарушителям

Начато уголовное производство по статьям Уголовного кодекса Украины, ч. 2 ст. 307 — незаконное производство, изготовление, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по предварительному сговору группой лиц, если предметом таких действий были особо опасные наркотические средства.

А также по ч. 1 ст. 313 — кража, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества, а также незаконное изготовление, приобретение, хранение, передача или продажа другим лицам такого оборудования.

В Киеве полиция разоблачила группу лиц, производивших наркотики. Фото: полиция Киева

 

В Киеве полиция разоблачила группу лиц, производивших наркотики. Фото: полиция Киева

Напомним, ранее мы писали, что Шевченковская окружная прокуратура разоблачила мужчину, который раскладывал "закладки" в центре столицы. Речь идет о наркотическом веществе амфетамин.

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