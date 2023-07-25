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ДБР завершило розслідування щодо зловмисників, які виготовляли та продавали наркотики

25 липня 2023 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ДБР завершило розслідування щодо зловмисників, які виготовляли та продавали наркотики
Працівники ДБР та обладнання фігурантів для виготовлення наркотиків. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо учасників міжнародного наркосиндикату з мільйонними оборотами. Фігуранти виготовляти та збували наркотичні речовини на території України, у тому числі й у прифронтових районах.

Про це повідомляє ДБР.

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У ДБР розповіли, що обвинувальні акти щодо семи членів синдикату направлено до суду. 

"Всього до складу банди входило вісім осіб. Прекурсори для виготовлення наркотиків вони завозили контрабандою до Дніпра з однієї арабської країни. Виготовляли наркотики у кількох спеціально облаштованих лабораторіях", — йдеться у повідомленні.

Учасники злочинної групи продавали наркотики через поштові відправлення та передавали особисто. Фігуранти отримували в місяць щонайменше 12 млн гривень.

У лютому цього року правоохоронці під час спецоперації вилучили обладнання для виготовлення наркотиків, майже 2 кг метамфетаміну, а також гранати та автомат. 

Працівники ДБР встановили, що для легалізації доходів від продажу наркотичних речовин, організатор вкладав їх у розвиток власного туристично-готельного комплексу у Львівській області.

Як покарають зловмисників

У межах досудового розслідування на все майно фігурантів було накладено арешт. Правоохоронці затримали сім учасників злочинної групи. Їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Вони обвинувачуються у створенні та участі у злочинній організації, незаконному поводженні зі зброєю, незаконному виготовленні з метою збуту психотропних речовин, перевезенні прекурсорів та організації місць для незаконного виготовлення психотропів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Ще одного правопорушника оголошено в розшук та отримано дозвіл на його затримання.

Нагадаємо, громадянина Туреччини Отера Хакі засудили за переправу рекордної кількості героїну в Україну. Так, Залізничний районний суд Львова визнав чоловіка винним у скоєнні злочину у складі банди наркоділків. 

Також ми писали, що Шевченківська окружна прокуратура викрила чоловіка, який розкладав "закладки" у центрі столиці. Йдеться про наркотичну речовину амфетамін.

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