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ГБР завершило расследование относительно злоумышленников, которые производили и продавали наркотики

25 июля 2023 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ГБР завершило расследование относительно злоумышленников, которые производили и продавали наркотики
Работники ГБР и оборудование фигурантов для изготовления наркотиков. Фото: ГБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении участников международного наркосиндиката с миллионными оборотами. Фигуранты производили и сбывали наркотические вещества на территории Украины, в том числе и в прифронтовых районах.

Об этом сообщает ГБР.

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В ГБР рассказали, что обвинительные акты по семи членам синдиката направлены в суд.

"Всего в состав банды входило восемь человек. Прекурсоры для изготовления наркотиков они завозили контрабандой в Днепр из одной арабской страны. Изготавливали наркотики в нескольких специально оборудованных лабораториях", — говорится в сообщении.

Участники преступной группы продавали наркотики через почтовые отправления и передавали лично. Фигуранты получали в месяц минимум 12 млн гривен.

В феврале этого года правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, почти 2 кг метамфетамина, а также гранаты и автомат.

Работники ГБР установили, что для легализации доходов от продажи наркотических веществ, организатор вкладывал их в развитие собственного туристическо-гостиничного комплекса во Львовской области.

Как накажут злоумышленников

В рамках досудебного расследования на все имущество фигурантов был наложен арест. Правоохранители задержали семь участников преступной группы. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Они обвиняются в создании и участии в преступной организации, незаконном обращении с оружием, незаконном изготовлении с целью сбыта психотропных веществ, перевозке прекурсоров и организации мест для незаконного изготовления психотропов (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Еще один правонарушитель объявлен в розыск и получено разрешение на его задержание.

Напомним, гражданин Турции Отер Хаки осужден за переправу рекордного количества героина в Украину. Так, Железнодорожный районный суд Львова признал мужчину виновным в совершении преступления в составе банды наркодельцов.

Также мы писали, что Шевченковская окружная прокуратура разоблачила мужчину, который раскладывал  "закладки" в центре столицы. Речь идет о наркотическом веществе амфетамина.

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