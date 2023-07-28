Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow У Києві відправили до вʼязниці наркодилера з Ізраїлю за збут психотропних речовин arrow

У Києві відправили до вʼязниці наркодилера з Ізраїлю за збут психотропних речовин

28 липня 2023 11:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві відправили до вʼязниці наркодилера з Ізраїлю за збут психотропних речовин
У Києві відправили до вʼязниці наркодилера з Ізраїлю за збут психотропних речовин. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві 37-річний громадянин Ізраїлю та уродженець РФ отримав 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Злочинець організував постачання та незаконний збут кокаїну в Києві в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

"У ході досудового розслідування правоохоронцями проведено обшуки за місцем проживання обвинуваченого, в автомобілі та у приміщенні де виготовлявся наркотичний засіб. В ході обшуку виявлено та вилучено 600 г кокаїну, грошові кошти, прекурсори, обладнання для виготовлення та фасування наркотиків, мобільні телефони, сім-картки та банківські картки", — кажуть у прокуратурі.

Відтак, під час судового процесу прокурор довели, що обвинувачений організував постачання та незаконний збут кокаїну у столиці в особливо великих розмірах.

Обвинуваченого засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

У Києві відправили до вʼязниці наркодилера з Ізраїлю за збут психотропних речовин. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві поліцейські викрили групу осіб, яка організувала нарколабораторію з виготовлення метадону. Виробництво психотропних речовин вже ліквідовано. 

Додамо, Шевченківська окружна прокуратура викрила чоловіка, який розкладав "закладки" у центрі столиці. Йдеться про наркотичну речовину амфетамін.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз