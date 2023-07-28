У Києві відправили до вʼязниці наркодилера з Ізраїлю за збут психотропних речовин. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві 37-річний громадянин Ізраїлю та уродженець РФ отримав 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Злочинець організував постачання та незаконний збут кокаїну в Києві в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

"У ході досудового розслідування правоохоронцями проведено обшуки за місцем проживання обвинуваченого, в автомобілі та у приміщенні де виготовлявся наркотичний засіб. В ході обшуку виявлено та вилучено 600 г кокаїну, грошові кошти, прекурсори, обладнання для виготовлення та фасування наркотиків, мобільні телефони, сім-картки та банківські картки", — кажуть у прокуратурі.

Відтак, під час судового процесу прокурор довели, що обвинувачений організував постачання та незаконний збут кокаїну у столиці в особливо великих розмірах.

Обвинуваченого засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві відправили до вʼязниці наркодилера з Ізраїлю за збут психотропних речовин. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві поліцейські викрили групу осіб, яка організувала нарколабораторію з виготовлення метадону. Виробництво психотропних речовин вже ліквідовано.

Додамо, Шевченківська окружна прокуратура викрила чоловіка, який розкладав "закладки" у центрі столиці. Йдеться про наркотичну речовину амфетамін.