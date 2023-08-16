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В Киеве будут судить экснардепа за призывы к изменению границ территории Украины и мошенничество

16 августа 2023 13:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве будут судить экснардепа за призывы к изменению границ территории Украины и мошенничество
Дмитрий Святаш. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт по экснардепу от "Партии регионов". Речь идет о Дмитрии Святаше.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Детали дела

Бывшему депутату инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. А также отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Как сообщает следствие, Святаш пользовался своей политической должностью и руководил одной из крупнейших в Украине бизнес-структур по продажам транспортных средств.

"Будучи конечным владельцем группы предприятий из более 90 юридических лиц, он получил от банка кредитную линию в сумме 50 млн долларов США", — говорят следователи.

Обвиняемый передал в залог банка около 200 объектов недвижимости и корпоративных прав.

"По пришествии срока возврата средств он использовал заведомо подложные документы и переоформил имущество на другие подконтрольные ему субъекты предпринимательства, освободв таким образом это имущество из-под обременений", — говорится в сообщении.

Безумный ущерб

В ходе проведения экспертизы подтверждена причина ущерба такими действиями на сумму 1,1 млрд гривен.

В 2019 году в связи с объявлением в розыск обвиняемый начал скрываться на территории РФ.

В августе прошлого года фигурант дела написал в своих соцсетях сообщение с призывом об изменении территориальной целостности Украины, коллаборационной деятельности и сотрудничестве с оккупационными властями РФ.

Наказание злоумышленнику

В рамках следствия по ходатайству прокуратуры имущество и активы экснардепа на сумму более 600 млн грн арестованы и переданы в управление АРМА.

Напомним, ранее мы писали, что в столице двум предпринимателям сообщили о подозрении относительно изготовления непригодных для использования боеприпасов. Фигурантами дела оказались супруги. Они бывшие руководители двух частных предприятий.

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