Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow У Києві судитимуть екснардепа за заклики до зміни меж території України та шахрайство arrow

У Києві судитимуть екснардепа за заклики до зміни меж території України та шахрайство

16 серпня 2023 13:02
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві судитимуть екснардепа за заклики до зміни меж території України та шахрайство
Дмитро Святаш. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо екснардепа від "Партії регіонів". Йдеться про Дмитра Святаша.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Читайте також:

Деталі справи

Колишньому депутату інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. А також заперечення збройної агресії Росії проти України.

Як повідомляє слідство, Святаш користувався своєю політичною посадою та керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів.

"Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів США", — кажуть слідчі.

Обвинувачений передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

"Після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень", — йдеться в повідомленні.

Шалені збитки

Пыд час проведення експертизи підтверджено завдання збитків такими діями на суму 1,1 млрд гривень.

У 2019 році через оголошення у розшук обвинувачений почав переховуватися на території РФ.

У серпні минулого року фігурант справи написав у своїх соцмережах допис із закликом про зміни територіальної цілісності України, колабораційну діяльность та співпрацю з окупаційною владою РФ.

Покарання зловмиснику

У межах слідства за клопотанням прокуратури майно та активи екснардепа на суму понад 600 млн грн арештовано та передано в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше ми писали що в столиці двом підприємцям повідомили про підозру щодо виготовлення непридатних для використання боєприпасів. Фігурантами справи виявилось подружжя. Вони колишні керівники двох приватних підприємств.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз