У Києві судитимуть екснардепа за заклики до зміни меж території України та шахрайство
Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо екснардепа від "Партії регіонів". Йдеться про Дмитра Святаша.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Деталі справи
Колишньому депутату інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. А також заперечення збройної агресії Росії проти України.
Як повідомляє слідство, Святаш користувався своєю політичною посадою та керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів.
"Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів США", — кажуть слідчі.
Обвинувачений передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.
"Після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень", — йдеться в повідомленні.
Шалені збитки
Пыд час проведення експертизи підтверджено завдання збитків такими діями на суму 1,1 млрд гривень.
У 2019 році через оголошення у розшук обвинувачений почав переховуватися на території РФ.
У серпні минулого року фігурант справи написав у своїх соцмережах допис із закликом про зміни територіальної цілісності України, колабораційну діяльность та співпрацю з окупаційною владою РФ.
Покарання зловмиснику
У межах слідства за клопотанням прокуратури майно та активи екснардепа на суму понад 600 млн грн арештовано та передано в управління АРМА.
Нагадаємо, раніше ми писали що в столиці двом підприємцям повідомили про підозру щодо виготовлення непридатних для використання боєприпасів. Фігурантами справи виявилось подружжя. Вони колишні керівники двох приватних підприємств.