У Києві судитимуть екснардепа за заклики до зміни меж території України та шахрайство

Дмитро Святаш. Фото: google.com

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо екснардепа від "Партії регіонів". Йдеться про Дмитра Святаша.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Деталі справи

Колишньому депутату інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. А також заперечення збройної агресії Росії проти України.

Як повідомляє слідство, Святаш користувався своєю політичною посадою та керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів.

"Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів США", — кажуть слідчі.

Обвинувачений передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

"Після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень", — йдеться в повідомленні.

Шалені збитки

Пыд час проведення експертизи підтверджено завдання збитків такими діями на суму 1,1 млрд гривень.

У 2019 році через оголошення у розшук обвинувачений почав переховуватися на території РФ.

У серпні минулого року фігурант справи написав у своїх соцмережах допис із закликом про зміни територіальної цілісності України, колабораційну діяльность та співпрацю з окупаційною владою РФ.

Покарання зловмиснику

У межах слідства за клопотанням прокуратури майно та активи екснардепа на суму понад 600 млн грн арештовано та передано в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше ми писали що в столиці двом підприємцям повідомили про підозру щодо виготовлення непридатних для використання боєприпасів. Фігурантами справи виявилось подружжя. Вони колишні керівники двох приватних підприємств.