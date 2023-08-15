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У Києві підприємці виготовляли непридатні для використання боєприпаси

15 серпня 2023 11:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві підприємці виготовляли непридатні для використання боєприпаси
У Києві підприємці виготовляли непридатні для використання боєприпаси. Фото: Офіс генпрокурора
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці двом підприємцям повідомили про підозру щодо виготовлення непридатних для використання боєприпасів. Фігурантами справи виявилось подружжя. Вони колишні керівники двох приватних підприємств.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

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Деталі справи

Як повідомляє слідство, одне з комерційних підприємств отримало від Міноборони України попередню оплату в сумі понад 2,8 млн грн.

Підприємство було субпідрядником у виконанні державного оборонного замовлення на виготовлення артилерійських снарядів.

"За одержані кошти підприємство закупило в іншого субпідрядника порох, який не відповідав вимогам технічних умов. Це призвело до постачання в подальшому до Міністерства оборони України боєприпасів, які не придатні до використання за призначенням, а партія не допущена до застосування у Збройних Силах України", — йдеться в повідомленні.

Покарання

Подружжя звинувачується у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Під час досудового розслідування перевіряється можлива причетність окремих службових осіб Міністерства оборони України до вчинення кримінального правопорушення

Нагадаємо, раніше ми писали, що київська міська прокуратура повідомила директору однієї з приватних фірм про підозру. Фігурант справи обвинувачується у постачанні неякісного форменного одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн.

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