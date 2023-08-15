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В Киеве предприниматели производили непригодные для использования боеприпасы

15 августа 2023 11:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве предприниматели производили непригодные для использования боеприпасы
В Киеве предприниматели производили непригодные для использования боеприпасы. Фото: Офис генпрокурора
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице двум предпринимателям сообщили о подозрении в изготовлении непригодных для использования боеприпасов. Фигурантами дела оказались супруги. Это руководители двух частных предприятий.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Детали дела

Как сообщает следствие, одно из коммерческих предприятий получило от Минобороны Украины предварительную оплату в сумме более 2,8 млн грн.

Предприятие являлось субподрядчиком в выполнении государственного оборонного заказа на изготовление артиллерийских снарядов.

"За полученные средства предприятие закупило у другого субподрядчика порох, который не соответствовал требованиям технических условий. Это привело к поставке в дальнейшем в Министерство обороны Украины боеприпасов, не пригодных к использованию по назначению, а партия не допущена к применению в Вооруженных Силах Украины", – говорится в сообщении.

Наказание

Супруги обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

В ходе досудебного расследования проверяется возможная причастность отдельных должностных лиц Министерства обороны Украины к совершению уголовного преступления

Напомним, ранее мы писали, что киевская городская прокуратура сообщила директору одной из частных фирм о подозрении. Фигурант дела обвиняется в поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн.

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