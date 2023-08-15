В Киеве предприниматели производили непригодные для использования боеприпасы
В столице двум предпринимателям сообщили о подозрении в изготовлении непригодных для использования боеприпасов. Фигурантами дела оказались супруги. Это руководители двух частных предприятий.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Детали дела
Как сообщает следствие, одно из коммерческих предприятий получило от Минобороны Украины предварительную оплату в сумме более 2,8 млн грн.
Предприятие являлось субподрядчиком в выполнении государственного оборонного заказа на изготовление артиллерийских снарядов.
"За полученные средства предприятие закупило у другого субподрядчика порох, который не соответствовал требованиям технических условий. Это привело к поставке в дальнейшем в Министерство обороны Украины боеприпасов, не пригодных к использованию по назначению, а партия не допущена к применению в Вооруженных Силах Украины", – говорится в сообщении.
Наказание
Супруги обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
В ходе досудебного расследования проверяется возможная причастность отдельных должностных лиц Министерства обороны Украины к совершению уголовного преступления
Напомним, ранее мы писали, что киевская городская прокуратура сообщила директору одной из частных фирм о подозрении. Фигурант дела обвиняется в поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн.