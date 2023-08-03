В Киеве мошенники обманули более сотни человек на фальшивых инвестициях: детали инцидента

В Киеве мошенники обманули более ста человек на фальшивых инвестициях. Фото: Киевская городская прокуратура

В столице 19-летний парень и еще четыре участника получили подозрение за организацию незаконной схемы обогащения денежными средствами. Также в преступный "бизнес" они втянули и несовершеннолетнее лицо.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, подозреваемый в августе 2022 года разработал преступную схему, предусматривавшую создание и администрирование каналов в мессенджере Telegram: "Орлов инвестиции", "Солидный В.Р.", "Честный господин Орлов", "Делаем деньги вместе".

В таких группах предлагалось получить огромную прибыль от инвестиций в казино.

"Злоумышленники убеждали граждан перечислять свои "инвестиции" на подконтрольные злоумышленниками банковские карты. После этого дельцы выводили деньги обманутых вкладчиков в тень", — говорят в прокуратуре.

Для подтверждения "легитимности" своих слов, злоумышленники в мессенджере Telegram публиковали фото- и видеофайлы с отзывами других граждан, якобы уже получивших сверхвысокую прибыль от инвестирования.

В Киеве мошенники обманули более ста человек на фальшивых инвестициях. Фото: Киевская городская прокуратура

Таким образом мужчинам удалось обмануть более 100 граждан Украины.

Наказание злоумышленникам

В настоящее время участникам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, а организатору преступления — по ч. 4 ст. 190, ст. 304 УК Украины.

Организатору и одному из его сообщников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а трем исполнителям — круглосуточный домашний арест.

По ходатайству прокурора судом наложены аресты на все имущество подозреваемых.

Напомним, ранее мы писали, что Офис Генерального прокурора задержал начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ из-за взяток. Чиновника подозревают в том, что он за средства помогал мужчинам уехать за границу.