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У Києві шахраї ошукали більше сотні людей на фальшивих інвестиціях: деталі інциденту

3 серпня 2023 16:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві шахраї ошукали більше сотні людей на фальшивих інвестиціях: деталі інциденту
У Києві шахраї ошукали більше сотні людей на фальшивих інвестиціях. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці 19-річний хлопець та ще чотири учасники отримали підозру за організацію незаконної схеми збагачення коштами. Також до злочинного "бізнесу" вони втягнули і неповнолітню особу.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, підозрюваний у серпні 2022 року розробив злочинну схему, яка передбачала створення та адміністрування каналів в месенджері Telegram: "Орлов инвестиции", "Солидный В.Р.", "Честный господин Орлов", "Делаем деньги вместе".

У таких групах пропонувалось отримати величезні прибутки від інвестицій у казино.

"Зловмисники переконували громадян перераховувати свої "інвестиції" на підконтрольні зловмисниками банківські картки. Після цього ділки виводили гроші обманутих вкладників у тінь", — кажуть у прокуратурі.

Для підтвердження "легітимності" своїх слів зловмисники в месенджері Telegram публікували фото- та відеофайли з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.

 

У Києві шахраї ошукали більше сотні людей на фальшивих інвестиціях. Фото: Київська міська прокуратура

Таким чином чоловікам вдалося ошукати більше 100 громадян України.

Покарання зловмисникам

Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, а організатору злочину — за ч. 4 ст. 190, ст. 304 КК України.

Організатору та одному з його спільників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а трьом виконавцям — цілодобовий домашній арешт.

За клопотанням прокурора судом накладено арешти на все майно підозрюваних.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Офіс Генерального прокурора затримав начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ через хабарі. Чиновника підозрюють у тому, що він за кошти допомагав чоловікам виїхати за кордон.

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