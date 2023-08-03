У Києві шахраї ошукали більше сотні людей на фальшивих інвестиціях: деталі інциденту
У столиці 19-річний хлопець та ще чотири учасники отримали підозру за організацію незаконної схеми збагачення коштами. Також до злочинного "бізнесу" вони втягнули і неповнолітню особу.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, підозрюваний у серпні 2022 року розробив злочинну схему, яка передбачала створення та адміністрування каналів в месенджері Telegram: "Орлов инвестиции", "Солидный В.Р.", "Честный господин Орлов", "Делаем деньги вместе".
У таких групах пропонувалось отримати величезні прибутки від інвестицій у казино.
"Зловмисники переконували громадян перераховувати свої "інвестиції" на підконтрольні зловмисниками банківські картки. Після цього ділки виводили гроші обманутих вкладників у тінь", — кажуть у прокуратурі.
Для підтвердження "легітимності" своїх слів зловмисники в месенджері Telegram публікували фото- та відеофайли з відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.
Таким чином чоловікам вдалося ошукати більше 100 громадян України.
Покарання зловмисникам
Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, а організатору злочину — за ч. 4 ст. 190, ст. 304 КК України.
Організатору та одному з його спільників обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а трьом виконавцям — цілодобовий домашній арешт.
За клопотанням прокурора судом накладено арешти на все майно підозрюваних.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Офіс Генерального прокурора затримав начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ через хабарі. Чиновника підозрюють у тому, що він за кошти допомагав чоловікам виїхати за кордон.