В Киеве подрядчик присвоил 4 млн грн во время ремонта футбольного поля

Ремонт футбольного поля. Иллюстративное фото: соцсети

В столице будут судить подрядчика, присвоившего четыре миллиона гривен во время ремонта детского футбольного поля. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, детско-юношеская школа "Атлет" и подрядная организация заключили договор на капитальный ремонт футбольного поля в Дарницком районе столицы.

Подрядчик внес в акты выполненных работ недостоверные сведения о состоянии выполнения работ и указал, что работы выполнены в полном объеме.

Поэтому на счета подрядчика были переведены 8,8 млн грн.

"Вместе с тем проведенными в ходе досудебного расследования экспертными исследованиями установлено, что объемы фактически выполненных работ завышены. Также при их выполнении допущен ряд существенных нарушений", — добавляют правоохранители.

Ущерб, нанесенный столичному бюджету, составляет более 4 млн гривен.

Фигуранту дела грозит лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что 6 сентября, в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание по делу Игоря Коломойского. Там судья должен был рассмотреть апелляционную жалобу на арест бизнесмена, однако судебное заседание так и не состоялось.