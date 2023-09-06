В Киеве подрядчик присвоил 4 млн грн во время ремонта футбольного поля
В столице будут судить подрядчика, присвоившего четыре миллиона гривен во время ремонта детского футбольного поля. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Детали дела
По данным следствия, детско-юношеская школа "Атлет" и подрядная организация заключили договор на капитальный ремонт футбольного поля в Дарницком районе столицы.
Подрядчик внес в акты выполненных работ недостоверные сведения о состоянии выполнения работ и указал, что работы выполнены в полном объеме.
Поэтому на счета подрядчика были переведены 8,8 млн грн.
"Вместе с тем проведенными в ходе досудебного расследования экспертными исследованиями установлено, что объемы фактически выполненных работ завышены. Также при их выполнении допущен ряд существенных нарушений", — добавляют правоохранители.
Ущерб, нанесенный столичному бюджету, составляет более 4 млн гривен.
Фигуранту дела грозит лишение свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, ранее мы писали, что 6 сентября, в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание по делу Игоря Коломойского. Там судья должен был рассмотреть апелляционную жалобу на арест бизнесмена, однако судебное заседание так и не состоялось.