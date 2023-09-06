У Києві підрядник привласнив 4 млн грн під час ремонту футбольного поля

Ремонт футбольного поля. Ілюстративне фото: соцмережі

У столиці судитимуть підрядника, який привласнив чотири млн грн під час ремонту дитячого футбольного поля. Йому грозить до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, дитячо-юнацька школа "АТЛЕТ" та підрядна організація уклали договір на капітальний ремонт футбольного поля у Дарницькому районі столиці.

Підрядник вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо стану виконання робіт і вказав, що роботи виконані у повному обсязі.

А тому на рахунки підрядника були переведені 8,8 млн грн.

"Разом із тим, проведеними у ході досудового розслідування експертними дослідженнями встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт завищені. Також при їх виконанні допущено ряд істотних порушень", — додають правоохоронці.

Збитки, завдані столичному бюджету, становлять понад 4 млн гривень.

Фігуранту справи загрожує позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 6 вересня, у Київському апеляційному суді мало б відбутися засідання у справі Ігоря Коломойського. Там суддя повинен був розглянути апеляційну скаргу на арешт бізнесмена, однак судове засідання так і не відбулося.