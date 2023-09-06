У Києві підрядник привласнив 4 млн грн під час ремонту футбольного поля
У столиці судитимуть підрядника, який привласнив чотири млн грн під час ремонту дитячого футбольного поля. Йому грозить до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, дитячо-юнацька школа "АТЛЕТ" та підрядна організація уклали договір на капітальний ремонт футбольного поля у Дарницькому районі столиці.
Підрядник вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо стану виконання робіт і вказав, що роботи виконані у повному обсязі.
А тому на рахунки підрядника були переведені 8,8 млн грн.
"Разом із тим, проведеними у ході досудового розслідування експертними дослідженнями встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт завищені. Також при їх виконанні допущено ряд істотних порушень", — додають правоохоронці.
Збитки, завдані столичному бюджету, становлять понад 4 млн гривень.
Фігуранту справи загрожує позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 6 вересня, у Київському апеляційному суді мало б відбутися засідання у справі Ігоря Коломойського. Там суддя повинен був розглянути апеляційну скаргу на арешт бізнесмена, однак судове засідання так і не відбулося.