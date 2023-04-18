В Киеве инженер технадзора помог украсть 1,3 млн на реконструкции бассейна: что ему светит
Инженер технического надзора помог подрядчику заработать на некачественной реконструкции бассейна 1,3 млн. грн. Согласно статье, указанной в его уголовном деле, подозреваемому за это светит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Дело пошло в суд
Святошинская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт по делу инженера по техническому надзору.
Его обвинили в пособничестве в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Детали дела
Прокуратура установила, что подрядная организация, по заказу управления Святошинской РГА осуществляла в 2018-2020 годах работы по реконструкции бассейна КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 2", выполнила их не в полном объеме и с завышением их стоимости.
А инженер технического надзора обеспечил подписание актов выполненных работ, в которые были внесены ложные данные.
Цифры уголовного дела
Общая сумма растраты, к которой, уверяет сторона обвинения, причастен и инженер технадзора, составляет 1,3 млн грн.
За это подозреваемому светит согласно статье по уголовному делу от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, в марте стало известно, что коммунальное медучреждение в Одессе переплатило 4,4 млн грн за оборудование.