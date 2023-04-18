В Киеве инженер технадзора помог украсть 1,3 млн на реконструкции бассейна: что ему светит

Суд разберется с чиновником, подозреваемым в причастности к растрате средств, выделенных на реконструкцию бассейна. Коллаж: Новости.

Инженер технического надзора помог подрядчику заработать на некачественной реконструкции бассейна 1,3 млн. грн. Согласно статье, указанной в его уголовном деле, подозреваемому за это светит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Дело пошло в суд

Святошинская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт по делу инженера по техническому надзору.

Его обвинили в пособничестве в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Детали дела

Прокуратура установила, что подрядная организация, по заказу управления Святошинской РГА осуществляла в 2018-2020 годах работы по реконструкции бассейна КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 2", выполнила их не в полном объеме и с завышением их стоимости.

А инженер технического надзора обеспечил подписание актов выполненных работ, в которые были внесены ложные данные.

Цифры уголовного дела

Общая сумма растраты, к которой, уверяет сторона обвинения, причастен и инженер технадзора, составляет 1,3 млн грн.

За это подозреваемому светит согласно статье по уголовному делу от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в марте стало известно, что коммунальное медучреждение в Одессе переплатило 4,4 млн грн за оборудование.