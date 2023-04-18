У Києві інженер технагляду допоміг вкрасти 1,3 млн на реконструкції басейну: що йому світить

Суд розбереться із чиновником, якого підозрюють у причетності до розтрати коштів, виділених на реконструкцію басейну. Колаж: Новини.LIVE

Інженер технічного нагляду допоміг підряднику заробити на неякісній реконструкції басейну 1,3 млн грн. Згідно із статтею, яка вказана у його кримінальній справі, підозрюваному за це світить від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Справа пішла до суду

Святошинська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт у справі інженера технічного нагляду.

Його звинуватили у пособництві в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Деталі справи

Прокуратура встановила, що підрядна організація, яка на замовлення управління Святошинської РДА здійснювала в 2018-2020 роках роботи з реконструкції басейну КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2", виконала їх не в повному обсязі та із завищенням їхньої вартості.

А інженер технічного нагляду забезпечив підписання актів виконаних робіт, в які були внесені неправдиві дані.

Цифри кримінальної справи

Загальна сума розтрати, до якої, запевняє сторона обвинувачення, є причетним і інженер технагляду, становить 1,3 млн грн.

За це підозрюваному світить згідно із статтею в кримінальній справі від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що комунальний медзаклад в Одесі переплатив 4,4 млн грн за обладнання.