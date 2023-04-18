Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow У Києві інженер технагляду допоміг вкрасти 1,3 млн на реконструкції басейну: що йому світить arrow

У Києві інженер технагляду допоміг вкрасти 1,3 млн на реконструкції басейну: що йому світить

18 квітня 2023 09:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Києві інженер технагляду допоміг вкрасти 1,3 млн на реконструкції басейну: що йому світить
Суд розбереться із чиновником, якого підозрюють у причетності до розтрати коштів, виділених на реконструкцію басейну. Колаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Інженер технічного нагляду допоміг підряднику заробити на неякісній реконструкції басейну 1,3 млн грн. Згідно із статтею, яка вказана у його кримінальній справі, підозрюваному за це світить від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Читайте також:

Справа пішла до суду

Святошинська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт у справі інженера технічного нагляду.

Його звинуватили у пособництві в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Деталі справи

Прокуратура встановила, що підрядна організація, яка на замовлення управління Святошинської РДА здійснювала в 2018-2020 роках роботи з реконструкції басейну КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2", виконала їх не в повному обсязі та із завищенням їхньої вартості.

А інженер технічного нагляду забезпечив підписання актів виконаних робіт, в які були внесені неправдиві дані.

Цифри кримінальної справи

Загальна сума розтрати, до якої, запевняє сторона обвинувачення, є причетним і інженер технагляду, становить 1,3 млн грн.

За це підозрюваному світить згідно із статтею в кримінальній справі від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що комунальний медзаклад в Одесі переплатив 4,4 млн грн за обладнання.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB