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В Херсоне СБУ объявила подозрение пропагандистскому каналу "Таврия"

16 июня 2023 16:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Херсоне СБУ объявила подозрение пропагандистскому каналу "Таврия"
Пропагандистский телеканал "Таврия" в Херсоне. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Херсоне восемь "приспешников" Кремля получили подозрения от Службы безопасности Украины. Пропагандистов обвиняют в создании пророссийского телеканала "Таврия" и сотрудничестве со страной-агрессором.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Отмечается, что Евгений Брыков возглавлял орган управления информационно-медийной сферы в оккупационной администрации Херсонской области. Исмаил Абдуллаев являлся директором телеканала "Таврия". Анна Коробова была главным редактором канала "Таврия", Руслан Вознесенский — оператором, Юлия Сипко — ведущей, Даниил Санитар и Ольга Тетеря — журналистами. Россиянин Александр Малькевич был организатором создания пропагандистских медиа в Херсоне.

К созданию структуры пропагандистской политики в Херсоне присоединился и россиянин Александр Малькевич, являющийся руководителем телеканала "Санкт-Петербург" и заместителем председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Подозрения объявлены по части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от 10 до 12 лет и конфискацию имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области кремлевского агитатора приговорили к 10 годам за решеткой. Мужчина выступал за Россию и требовал смены украинской границы. Отмечается, что еще до начала полномасштабного вторжения мужчина выступал на телеканалах Медведчука и позиционировал себя как "эксперт". Также с 2016 года задержанный распространял информацию о том, что "Украина — страна деревенских и дятлов с майдана. А в РФ работает современная медицина и мировые рейтинги это подтверждают".

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