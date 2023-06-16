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У Херсоні СБУ оголосила підозру пропагандистському каналу "Таврія"

16 червня 2023 16:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Херсоні СБУ оголосила підозру пропагандистському каналу "Таврія"
Пропагандистський телеканал "Таврія" у Херсоні. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Херсоні вісім "поплічників" Кремля отримали підозри від Служби безпеки України. Пропагандистів звинувачують у створенні проросійського телеканалу "Таврія" та співпраці з країною-агресором.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Зазначається, що Євген Бриков очолював орган управління інформаційно-медійної сфери в окупаційній адміністрації Херсонської області. Ісмаїл Абдуллаєв був директором телеканалу "Таврія". Ганна Коробова була головною редакторкою каналу "Таврія", Руслан Вознесенський — оператором, Юлія Сипко — ведучою, Данило Санітар та Ольга Тетеря — журналістами. Росіянин Олександр Малькевич був організатором створення пропагандистських медіа в Херсоні.

До створення структури пропагандистської політики в Херсоні долучився і росіянин Олександр Малькевич, який є керівником телеканалу "Санкт-Петербург" та заступником голови Комісії Громадської палати РФ з питань розвитку інформаційного співтовариства, ЗМІ та масових комунікацій.

Підозри оголошені  за частиною 6 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від 10 до 12 років і конфіскацію майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Івано-Франківській області кремлівського агітатора засудили до 10 років за ґратами. Чоловік виступав за Росію та вимагав зміни українського кордону. Зазначається, що ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік виступав на телеканалах Медведчука і позиціонував себе як "експерт". Також з 2016 року затриманий розповсюджував інформацію про те, що "Україна — країна селюків і дятлів з майдану. А в РФ працює сучасна медицина і світові рейтинги це підтверджують".

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