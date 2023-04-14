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В Харькове вынесли приговор иностранцу, пытавшемуся зарезать человека за замечание

14 апреля 2023 12:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Харькове вынесли приговор иностранцу, пытавшемуся зарезать человека за замечание
Харьковский матерящийся преступник. Фото: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Харькове к восьми годам лишения свободы приговорен гражданин Турции. Он пытался зарезать человека, сделавшего ему замечание за нецензурную брань возле детской площадки.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Маты и попытка убийства

Московский районный суд Харькова принял решение по делу о попытке убийства, произошедшей 30 июня 2020 года.

Тогда, как установило обвинение, возле детской площадки на харьковской улице Тракторостроителей находился громко ругавшийся человек, используя нецензурную лексику.

Другой мужчина сделал ему замечание. Началась ссора. Матерящийся гражданин вытащил нож и несколько раз ударил им того, кто сделал ему замечание. После этого мужчина пытался скрыться с места преступления.

Турок будет сидеть в Украине

Злоумышленником оказался 30-летний гражданин Турции, проживавший в Харькове.

Пострадавшего от его действий доставили в больницу и смогли спасти мужчине жизнь.

Московский районный суд Харькова принял решение по этому делу, признав обвиняемого виновным. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Напомним, что в марте в Харькове осудили закладчика, распространявшего наркотики, ему также дали восемь лет лишения свободы.

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