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У Харкові винесли вирок іноземцю, який намагався зарізати людину за зауваження

14 квітня 2023 12:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Харкові винесли вирок іноземцю, який намагався зарізати людину за зауваження
Харківський матюкливий злочинець. Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Харкові до восьми років позбавлення волі засудили громадянина Туреччини. Він намагався зарізати людину, яка зробила йому зауваження за нецензурну лайку біля дитячого майданчика.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Матюки і спроба убивства

Московський районний суд Харкова ухвалив рішення у справі про спробу убивства, яка мала місце 30 червня 2020 року.

Тоді, як встановило обвинувачення, біля дитячого майданчика на харківській вулиці Тракторобудівників перебував чоловік, який голосно лаявся, використовуючи нецензурну лексику.

Інший чоловік зробив йому зауваження. Розпочалася сварка. Матюкливий громадянин витягнув ножа і кілька разів ударив ним того, хто зробив йому зауваження. Після цього чоловік намагався утекти з місця злочину.

Турок сидітиме в Україні

Зловмисником виявився 30-річний громадянин Туреччини, який проживав у Харкові.

Потерпілого від його дій вчасно доправили до лікарні і змогли врятувати чоловіку життя.

Московський районний суд Харкова ухвалив рішення у цій справі, визнавши обвинуваченого винним. Його засудили до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у березні в Харкові засудили закладника, який розповсюджував наркотики, йому також дали вісім років позбавлення волі.

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