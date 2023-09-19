В Донецкой области осудили оккупанта, который обстреливал позиции ВСУ

Заседание суда. Иллюстративное фото: nikvesti

В Донецкой области осудили командира дивизиона НЗФ "ДНР", который обстреливал с гаубицы огневые позиции украинских военных. Приговором суда он получил 12 лет заключения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Осуждение оккупанта

"При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры суд признал гражданина Украины виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 12 годам заключения", — говорится в сообщении.

В суде прокуроры доказали, что в июле 2014 года, имея пророссийские взгляды и желания наживы, житель Донецка вступил в "ополчение ДНР" на должность стрелка.

В ноябре-декабре 2014 года мужчину с позывным "дядя Петя" назначили командиром одного из артиллерийских дивизионов, который размещался в городе Торезе. В этом подразделении он в течение пяти лет командовал ведением прицельного огня гаубической батареи и регулировал подвоз боевых комплектов для обстрелов позиций ВСУ.

"Участник НЗФ "ДНР" был на ротациях в с. Красном Луче, с. Индустрии Луганской области, г. Кировском, г. Углегорске, и пгт Ольховатке Донецкой области. Из этих населенных пунктов мужчина вел огонь по подконтрольным украинской власти территориям, чем помогал фейковой республике противостоять проведению антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

В декабре 2019 года фигурант уволился из так называемой службы по собственному желанию, однако через три года его мобилизовали для участия в войне против Украины.

Осужденного задержали в апреле 2023 года в с. Опытное во время боевого столкновения с украинскими военными.

Осужденный фигурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Черниговской области был осужден командир одного из подразделений российских оккупантов. Приговором суда он получил 12 лет лишения свободы.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении боевику российского Главного управления генштаба, который во время оккупации Балаклеи пытал украинцев током. Также он пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором и докладывать о местонахождении ВСУ.