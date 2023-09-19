В Донецкой области осудили оккупанта, который обстреливал позиции ВСУ
В Донецкой области осудили командира дивизиона НЗФ "ДНР", который обстреливал с гаубицы огневые позиции украинских военных. Приговором суда он получил 12 лет заключения.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Осуждение оккупанта
"При публичном обвинении прокуроров Донецкой областной прокуратуры суд признал гражданина Украины виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к 12 годам заключения", — говорится в сообщении.
В суде прокуроры доказали, что в июле 2014 года, имея пророссийские взгляды и желания наживы, житель Донецка вступил в "ополчение ДНР" на должность стрелка.
В ноябре-декабре 2014 года мужчину с позывным "дядя Петя" назначили командиром одного из артиллерийских дивизионов, который размещался в городе Торезе. В этом подразделении он в течение пяти лет командовал ведением прицельного огня гаубической батареи и регулировал подвоз боевых комплектов для обстрелов позиций ВСУ.
"Участник НЗФ "ДНР" был на ротациях в с. Красном Луче, с. Индустрии Луганской области, г. Кировском, г. Углегорске, и пгт Ольховатке Донецкой области. Из этих населенных пунктов мужчина вел огонь по подконтрольным украинской власти территориям, чем помогал фейковой республике противостоять проведению антитеррористической операции", — говорится в сообщении.
В декабре 2019 года фигурант уволился из так называемой службы по собственному желанию, однако через три года его мобилизовали для участия в войне против Украины.
Осужденного задержали в апреле 2023 года в с. Опытное во время боевого столкновения с украинскими военными.
Напомним, в Черниговской области был осужден командир одного из подразделений российских оккупантов. Приговором суда он получил 12 лет лишения свободы.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении боевику российского Главного управления генштаба, который во время оккупации Балаклеи пытал украинцев током. Также он пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором и докладывать о местонахождении ВСУ.