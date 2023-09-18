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У Чернігівській області засудили командира підрозділу окупантів

18 вересня 2023 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернігівській області засудили командира підрозділу окупантів
Засідання суду. Ілюстративне фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чернігівській області засудили командира одного з підрозділів російських окупантів. Вироком суду він отримав 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Засудження окупанта

"За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду командира одного з підрозділів збройних сил РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Прокурори довели, що у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Пакуль Чернігівського району окупант зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє чоловіків. Він здійснив постріли з вогнепальної зброї у сторону потерпілих. Внаслідок цього чоловіки отримали поранення різного ступеня тяжкості.

До того ж засуджений віддав незаконний наказ підлеглим російським військовим провести обшук однієї з баз відпочинку в тимчасово окупованому селі Андріївка Чернігівського району. Вони заволоділи майном невійськового призначення на понад 75 тисячі гривень.

Засуджений у Чернігівській області російський окупант
Засуджений російський окупант. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Допис Офіса генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру бойовику російського Головного управління генштабу, який під час окупації Балаклії катував українців струмом. Також він намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором та докладати про місце розташування ЗСУ.

Також ми писали, що СБУ викрила в Києві колишнього адвоката, який підозрюється у закликах до насильницької зміни влади в Україні. 

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