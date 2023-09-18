У Чернігівській області засудили командира підрозділу окупантів
У Чернігівській області засудили командира одного з підрозділів російських окупантів. Вироком суду він отримав 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Засудження окупанта
"За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального судового розгляду командира одного з підрозділів збройних сил РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Прокурори довели, що у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Пакуль Чернігівського району окупант зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє чоловіків. Він здійснив постріли з вогнепальної зброї у сторону потерпілих. Внаслідок цього чоловіки отримали поранення різного ступеня тяжкості.
До того ж засуджений віддав незаконний наказ підлеглим російським військовим провести обшук однієї з баз відпочинку в тимчасово окупованому селі Андріївка Чернігівського району. Вони заволоділи майном невійськового призначення на понад 75 тисячі гривень.
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру бойовику російського Головного управління генштабу, який під час окупації Балаклії катував українців струмом. Також він намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором та докладати про місце розташування ЗСУ.
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