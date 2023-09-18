Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow В Черниговской области осудили командира подразделения оккупантов arrow

В Черниговской области осудили командира подразделения оккупантов

18 сентября 2023 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Черниговской области осудили командира подразделения оккупантов
Заседание суда. Иллюстративное фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Черниговской области осудили командира одного из подразделений российских оккупантов. Приговором суда он получил 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте также:

Осуждение оккупанта

" При публичном обвинении прокуроров Черниговской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства командир одного из подразделений вооруженных сил РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что в марте 2022 года во время временной оккупации села Пакуль Черниговского района оккупант вошел в подвал местного лесничества, где находились двое мужчин. Он произвел выстрелы из огнестрельного оружия в сторону потерпевших. В результате мужчины получили ранения различной степени тяжести.

К тому же осужденный отдал незаконный приказ подчиненным российским военным провести обыск одной из баз отдыха во временно оккупированном селе Андреевка Черниговского района. Они завладели имуществом невоенного назначения на более 75 тысяч гривен.

Осужденный в Черниговской области российский оккупант
Осужденный российский оккупант. Фото: t.me/pgo_gov_ua
null
Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении боевику российского Главного управления генштаба, который во время оккупации Балаклеи пытал украинцев током. Также он пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором и докладывать о местонахождении ВСУ.

Также мы писали, что СБУ разоблачила в Киеве бывшего адвоката, подозреваемого в призывах к насильственной смене власти в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Что точно не стоит делать во время войны — так это быть и красивым, и умным. Интервью с Гетманцевым

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз