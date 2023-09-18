В Черниговской области осудили командира подразделения оккупантов

Заседание суда. Иллюстративное фото: google.com

В Черниговской области осудили командира одного из подразделений российских оккупантов. Приговором суда он получил 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Осуждение оккупанта

" При публичном обвинении прокуроров Черниговской областной прокуратуры в порядке специального судебного разбирательства командир одного из подразделений вооруженных сил РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Прокуроры доказали, что в марте 2022 года во время временной оккупации села Пакуль Черниговского района оккупант вошел в подвал местного лесничества, где находились двое мужчин. Он произвел выстрелы из огнестрельного оружия в сторону потерпевших. В результате мужчины получили ранения различной степени тяжести.

К тому же осужденный отдал незаконный приказ подчиненным российским военным провести обыск одной из баз отдыха во временно оккупированном селе Андреевка Черниговского района. Они завладели имуществом невоенного назначения на более 75 тысяч гривен.

Осужденный российский оккупант. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении боевику российского Главного управления генштаба, который во время оккупации Балаклеи пытал украинцев током. Также он пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором и докладывать о местонахождении ВСУ.

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