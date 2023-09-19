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У Донецькій області засудили окупанта, який обстрілював позиції ЗСУ

19 вересня 2023 18:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Донецькій області засудили окупанта, який обстрілював позиції ЗСУ
Засідання суду. Ілюстративне фото: nikvesti
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Донецькій області засудили командира дивізіону НЗФ "ДНР", який обстрілював з гаубиці вогневі позиції українських військових. Вироком суду він отримав 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури суд визнав громадянина України винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Його засуджено до 12 років ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

У суді прокурори довели, що в липні 2014 року, маючи проросійські погляди й бажання наживи, мешканець Донецька вступив до "ополчення ДНР" на посаду стрільця.

У листопаді-грудні 2014 року чоловіка з позивним "дядя Пєтя" призначили командиром одного з артилерійських дивізіонів, який розташовувався в місті Торезі. В цьому підрозділі він протягом п'яти років командував веденням прицільного вогню гаубичної батареї та регулював підвіз бойових комплектів для здійснення обстрілів позицій ЗСУ.

"Учасник НЗФ "ДНР" був на ротаціях у с. Красному Лучі, с. Індустрії Луганської області, м. Кіровському, м. Вуглегірську, та смт Ольховатці Донецької області. Із цих населених пунктів чоловік вів вогонь по підконтрольних українській владі територіях, чим допомагав фейковій республіці протистояти проведенню антитерористичної операції", — йдеться у повідомленні.

У грудні 2019 року фігурант звільнився з так званої служби за власним бажанням, однак через три роки його мобілізували для участі у війні проти України. 

Засудженого затримали у квітні 2023 року у с. Опитному під час бойового зіткнення з українськими військовими.

Засуджений фігурант
Засуджений фігурант. Фото: t.me/pgo_gov_ua
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Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Чернігівській області засудили командира одного з підрозділів російських окупантів. Вироком суду він отримав 12 років позбавлення волі.

Також ми писали, що Служба безпеки України повідомила про підозру бойовику російського Головного управління генштабу, який під час окупації Балаклії катував українців струмом. Також він намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором та докладати про місце розташування ЗСУ.

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