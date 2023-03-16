В Днепропетровской области разоблачены мошенники "сall-центров", которые обманывали людей с ЕС
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении 10 участникам преступной организации. Они создали так называемые сall-центры и обманывали граждан государств Европейского Союза.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
-
В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным
-
Фьюри не допустит реванш против Усика по одной причине
-
Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit
-
Будут ли в этом году украинские арбузы: нардеп рассказал планы посевной
-
Пропутинская звезда "Сватов" мысленно обращается к Зеленскому, придумывая убийство своих детей
-
В Мариуполе горит состав окупантов: первые подробности
-
Возле Земли пролетит крупнейший астероид: детали
-
Скандальный туристический символ Одессы "Якорь-сердце" подарят японскому городу Йокогама
-
Как будут увольнять ЗАЭС, чтобы не допустить ядерной катастрофы: ответ президента "Энергоатома"
-
Как пользоваться ChatGPT для перевода: практические советы
Подробности
Правонарушители действовали на территории Днепропетровской области на протяжении 2022-2023 годов.
"По данным следствия, трое организаторов, в том числе доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу Лаша Сван, разработали совместный план завладения средствами граждан государств ЕС. Для реализации схемы участники создали так называемые сall-центры", — говорится в сообщении.
Их оборудовали компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений.
Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банков. Они вводили людей в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов.
После этого злоумышленники выводили денежные средства потерпевших на подконтрольные им счета. Больше всего обмануты были граждане Латвии.
По предварительным данным, месячное обращение от сделки составляло 5 млн грн.
"Во время 30 обысков по месту жительства участников и помещений "сall-центров" изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, 200 тыс грн, черновые записи, оружие и автомобили. Общая сумма изъятого достигает 12 млн грн", — рассказали в Офисе Генпрокурора.
Все участники преступной организации были задержаны. Им инкриминируют мошенничество в больших размерах.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанных мер — содержании под стражей. К тому же устанавливается возможная причастность сотрудников полиции, которые могли "крошить" деятельность мошенников.
Проводится проверка информации о пострадавших гражданах Польши, Чехии, Литвы и Словакии.
Напомним, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области совместно со следователями областной полиции раскрыли деятельность организованной группировки , вовлеченной в мошенническую схему с использованием должностных лиц одного из украинских частных банков. Схема включала привлечение субъектов оценочной деятельности и использование поддельных документов.