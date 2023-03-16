В Днепропетровской области разоблачены мошенники "сall-центров", которые обманывали людей с ЕС

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанных мер

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении 10 участникам преступной организации. Они создали так называемые сall-центры и обманывали граждан государств Европейского Союза.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Правонарушители действовали на территории Днепропетровской области на протяжении 2022-2023 годов.

"По данным следствия, трое организаторов, в том числе доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу Лаша Сван, разработали совместный план завладения средствами граждан государств ЕС. Для реализации схемы участники создали так называемые сall-центры", — говорится в сообщении.

Их оборудовали компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений.

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банков. Они вводили людей в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов.

После этого злоумышленники выводили денежные средства потерпевших на подконтрольные им счета. Больше всего обмануты были граждане Латвии.

По предварительным данным, месячное обращение от сделки составляло 5 млн грн.

"Во время 30 обысков по месту жительства участников и помещений "сall-центров" изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, 200 тыс грн, черновые записи, оружие и автомобили. Общая сумма изъятого достигает 12 млн грн", — рассказали в Офисе Генпрокурора.

Все участники преступной организации были задержаны. Им инкриминируют мошенничество в больших размерах.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанных мер — содержании под стражей. К тому же устанавливается возможная причастность сотрудников полиции, которые могли "крошить" деятельность мошенников.

Проводится проверка информации о пострадавших гражданах Польши, Чехии, Литвы и Словакии.

Напомним, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области совместно со следователями областной полиции раскрыли деятельность организованной группировки , вовлеченной в мошенническую схему с использованием должностных лиц одного из украинских частных банков. Схема включала привлечение субъектов оценочной деятельности и использование поддельных документов.