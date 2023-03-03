Обікрали на 50 млн грн банки: на Закарпатті викрили злочинне угруповання

Затримання злочинців

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно зі слідчими обласної поліції розкрили діяльність організованого угруповання, залученого до шахрайської схеми з використанням посадових осіб одного з українських приватних банків. Схема включала залучення суб'єктів оцінювальної діяльності та використання підроблених документів.

Про це повідомляє Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції.

Розслідування

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники надавали кредити особам, а потім змінювали ліміти та умови кредитування без їхнього відома. Потім укладалися угоди на придбання банком заставного майна за завищеною вартістю, що передавалося у забезпечення та погашення кредитних зобов'язань. Фігуранти, зайняті у схемі, робили підроблені офіційні документи, вказуючи завищену вартість майна, для отримання додаткового прибутку.

Як встановило слідство, понад 50 млн грн збитків завдано банку, чиї посадові особи були залучені в організації шахрайської схеми. Наразі двоє фігурантів були пред'явлені звинувачення, а вирішується питання про повідомлення підозри ще двом учасникам злочинного угруповання. За скоєне правопорушення їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, що в Польщі шахраї обдурили українців. Вони викрали великі суми.

Жертвами шахраїв стали двоє громадян України, які проживають у місті Гожув Велкп. Один із них втратив 11 тисяч злотих (близько 92 500 грн), інший — 9 тисяч злотих (75 670 грн).

Зловмисники телефонують людям і видаються працівниками банку. Вони переконують потенційних жертв перерахувати їм кошти. Шахраї розпочинали діалог зі слів: "Ваші гроші під загрозою". Вони вимагають від людей дотримуватися вказівок. Зловмисники отримували віддалений доступ до телефонів.