У Дніпропетровській області викрито шахраїв "сall-центрів", які ошукували людей з ЄС

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 10 учасникам злочинної організації. Вони створили так звані "сall-центри" та ошукували громадян держав Європейського Союзу.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Правопорушники діяли на території Дніпропетровської області впродовж 2022-2023 років.

"За даними слідства, троє організаторів, у тому числі довірена особа "вора в законі" на прізвисько Лаша Сван, розробили спільний план заволодіння коштами громадян держав ЄС. Для реалізації схеми учасники створили так звані "сall-центри", — йдеться у повідомленні.

Їх оснастили комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ.

Шахраї представлялись співробітниками правоохоронних органів та іноземних банків. Вони вводили людей в оману та дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків.

Після цього зловмисники виводили грошові кошти потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Найбільше ошукано було громадян Латвії.

За попередніми даними, місячний обіг від оборудки складав 5 млн грн.

"Під час 30 обшуків за місцем мешкання учасників та приміщень "сall-центрів" вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, 200 тис грн, чорнові записи, зброю та автомобілі. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн", — розповіли в Офісі Генпрокурора.

Всіх учасників злочинної організації було затримано. Їм інкримінують шахрайство у великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів — тримання під вартою. До того ж встановлюється можлива причетність працівників поліції, які могли "кришувати" діяльність шахраїв.

Проводиться перевірка інформації щодо потерпілих громадян Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.

Нагадаємо, оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно зі слідчими обласної поліції розкрили діяльність організованого угруповання, залученого до шахрайської схеми з використанням посадових осіб одного з українських приватних банків. Схема включала залучення суб'єктів оцінювальної діяльності та використання підроблених документів.